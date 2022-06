Hlavní program čekal na účastníky poslední květnovou sobotu. Během dopoledne se majitelé dvoukolových miláčků mohli zúčastnit zábavných soutěží a her o ceny, mohli si prohlédnout vystavěné veterány a také si odnést domů jednu z cen v tombole. V půl jedenácté vyjel několik stovek metrů dlouhý had veteránů na spanilou jízdu z Příseky do Muzea techniky v Telči. Tam na ně čekalo občerstvení a prohlídka. V půl páté se pak vrátili zpět do Muzea autíček v Přísece.