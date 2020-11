Každý týden se mohou zájemci těšit na novou tvořivou aktivitu (zveřejní vždy v pondělí), tematické dílo z našeho depozitáře s doprovodným kurátorským textem (zveřejní vždy ve středu) a navíc ještě vyšlou zájemce na lov OGV kešek (od pátku do neděle).

Do těchto aktivit se může zapojit úplně každý! Své výtvory pak může posílat na galerijní email ogv@ogv.cz a soutěžit tak o zajímavé ceny.

Všechny informace zájemci najdou na webových stránkách www.ogv.cz nebo na sociálních sítích galerie.

Týden 4: SVATÝ MARTIN (11. 11.)

Svatý Martin byl údajně římským vojákem, který jezdil na koni, bílém jako sníh. Možná i proto vzniklo pořekadlo: Na svatého Martina, bývá bílá peřina. Jestli nám letos svatý Martin přinese sníh, nevíme. Vy si ale malou, moučnou, sněhovou nadílku můžete vytvořit a využít pro tvoření přímo u vás doma. Budete potřebovat mouku a nejlépe plech na pečení. Kdo si troufá, může jako podložku použít barevný papír, desku kuchyňské linky… co vám rodiče dovolí. Mouku rozprostřete na vámi vybrané podložce a pomocí špejle, jídelní hůlky či vidličky (záleží na vás) se pokusíte vytvořit třeba tvar sněhové vločky. Klidně ale můžete vyzkoušet Martina na koni, svatomartinskou husu nebo to, co vás napadne. Výhodou je, že když se vám dílo nepovede, jednoduše mouku rozmáznete a zkusíte ještě jednou.

Těšíme se na vaše výtvory!

Fotky svých výtvorů nám pošlete na galerijní email: ogv@ogv.cz do konce týdne.

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY JIHLAVA