Na návštěvníky čeká i další doprovodný program, jenž myslí také na děti. Letošní rok se navíc organizátoři rozhodli společně s prodejci věnovat část výtěžku na pomoc nevidomé pětileté Tině.

Restaurant Day odstartuje přesně s úderem 11. hodiny na kostele sv. Kateřiny. Na návštěvníky čeká nabídka jídel všeho druhu. Můžeme slíbit například oblíbenou indickou kuchyni. Ale na meníčku bude i poctivá domácí svíčková s knedlíkem. Prim budou hrát také hamburgery plněné trhaným hovězím s chilli-zelí-slaw salátem. V jedné z uliček se rozpálí dokonce gril se steaky. A třešťští rybáři lákají na smaženého sumce. Kdo má rád polévky, ten se bude moci zahřát vietnamskou ostrokyselou polévkou, dýňovou polévkou nebo třeba zelňačkou. Zapomenout nesmíme ani na sladkosti, z nichž si letos vybere snad každý. Na výběr budou dorty, cupcakes, ale třeba i makronky, drobné dezerty, marcipán, domácí pečivo, štrúdly atd.

Takto to vypadalo na prvním ročníku Restaurant Day v Třešti v roce 2019.Zdroj: se svolením organizátorů

Sbírka pro nevidomou Tinu

Organizátoři společně s prodejci se domluvili, že kromě zábavy a gurmánství budou letos také pomáhat. Část výdělku poputuje do rukou rodičů pětileté Tiny Kavalierové z Rančířova. Tinu si rodiče z porodnice odvezli jako zdravou holčičku. Po několika měsících jí ale bylo diagnostikováno postižení tkáně v mozku v místech, kde dochází ke zpracování zrakových informací. Mozek nedokáže přečíst, co vidí a Tině říct, na co její zdravé oči koukají. Říká se tomu mozková slepota. V praktickém životě se tedy chová a funguje jako zcela nevidomá. Vnímá světlo ve tmě nebo slunce. Jinak nic. Postupně se objevují další poruchy – porucha řeči (nemluví), spánku. Mentální vývoj je opožděný. Poznávání nových situací je pro ni náročné a těžko srozumitelné. Potřebuje neustálý dohled a pomoc i v naprosto běžných situacích. Tinuška má nově vypozorovanou ADHD a poruchu seberegulace. Rodiče stále hledají možnosti, jak Tině život ulehčit a pomoci ji v dalším vývoji. Před časem objevili například neurosenzorickou terapii, spolupracují s různými odborníky, a taková péče něco stojí. Pokud i vy chcete udělat dobrý skutek a Tinu podpořit, přijďte si koupit nějakou dobrotu k našim jednodenním restauratérům. Na místě bude navíc i zapečetěná kasička pro další dobrovolné příspěvky. Již nyní děkujeme všem, kteří v tomto směru pomohou.

Hudba jako koření života

Tentokrát nebude chybět ani živá hudba. Jak už jsme si vyzkoušeli minule, do celé akce krásně zapadly jazzové a swingové tóny, o které se letos postará výborný muzikant Vojtěch Trávníček. Zahraje od 11 hodin. Cca v 15 hodin se krátce představí duo Florecitas se španělskými písněmi. V 19 hodin pak převezme hudební žezlo trojice z kapely U Zdi, kterou tvoří Matouš Hamerník, David Vacula a Ondřej Vašata. Třešťskými hudebníky vyplníme tedy celý den.

A nezapomeňte s sebou vzít i své ratolesti, neboť od 11 do 14 hodin jsou pro ně připraveny na zahradě bývalé synagogy soutěže a dílničky s Eliškou Honzárkovou. Na ně plynule naváže od 14 hodin loutková pohádka O Čarovné podkově v podání třešťských loutkářů z Divadelního souboru Karla Čapka. Ta se odehraje v prostorách synagogy.

Dospělí pak mohou od 14 hodin využít možnosti a zúčastnit se vinné degustace s vinařstvím Arte Vini z Nového Šaldorfu. Ochutnávkou osmi vín provede enolog René Vrátil. Degustace stojí 300 korun a je potřeba si rezervovat místo ještě před samotnou akcí v baru U Špinarů. K 26. srpnu zbývají poslední volná místa. Kdo degustaci nestihne, bude mít i tak možnost si vína zakoupit či ochutnat v samostatně stojícím stánku.

Na venkovním čepu nebudou chybět pivní speciály a své místo zde bude mít i stánek s míchanými drinky, ve kterém vám ukážeme zajímavé koktejlové variance s Becherovkou.

Už nyní se na všechny těšíme a doufáme, že se nám podaří navázat na příjemnou atmosféru prvního ročníku, která po celý den v třešťských křivolakých uličkách vládla.

Michaela Padrtová