„Noc vědců jsme na Vysoké škole polytechnické Jihlava pořádali vůbec poprvé a mile nás překvapila vysoká účast. Dorazili návštěvníci všech věkových kategorií od nejmenších přes školáky a studenty až po jejich rodiče a prarodiče,“ popisuje dojmy z první účasti na Noci vědců Vendula Marešová, vedoucí realizačního týmu akce na jihlavské polytechnice. Tam měla u návštěvníků největší úspěch netradiční ochutnávka hmyzu, gerontooblek, prohlídky kyber-fyzikální továrny a simulátor opilosti. „Nejvíc jsem si užila prohlídku meteorologické stanice a přednášku o genealogii. Už během ní jsem měla doslova neodolatelnou chuť začít pátrat po svých předcích,“ dodává s úsměvem pedagožka Ivana Taičmanová, která na Noc Vědců zavítala se svými studenty z humpoleckého gymnázia.

Astronomickou část Noci vědců zajišťovala v krajském městě Jihlavská astronomická společnost, která připravila přednášky, pozorování oblohy, kvízy i fyzikální experimenty. Přestože se na večerním programu negativně projevila nepřízeň počasí, dorazilo celkem něco přes 300 účastníků. Rušno bylo i na dalších místech. Například na Základní škole Hradská v Humpolci nebo v Telči.

Už teď si mohou nadšenci zapálení pro vědu zapsat termín Noci vědců na příští rok. Akce se bude opět konat poslední zářijový pátek, tedy 30. září 2022.

Národními koordinátory letošní celorepublikové Noci vědců byly už počtvrté dvě ostravské univerzity, a to Ostravská univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava. Do Noci vědců se zapojilo přes 20 univerzit, mezi nováčky patřila Vysoká škola ekonomická v Praze a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Do akce se dále zapojilo přes 70 vědeckých institucí, science center hvězdáren a dalších.

Vendula Marešová, VŠPJ