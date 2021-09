Pohled na ohrady plné bizonů připomínají scény z knih Karla Maye. Nejsou jich tu jednotky kusů jako třeba v ZOO, ale rovnou několik desítek. Na Bison ranči v Rožnově se mají návštěvníci možnost setkat nejen s těmito velkými zvířaty, ale mohou tu i ochutnat steak z bizona. Zajímavostí je fakt, že v roce 2019 se podařilo asi dvanácti bizonům z farmy zaběhnout do volné přírody.

Bison Ranch v Rožnově láká turisty nejen do restaurace, ale i na wellness a mezi opravdové bizony. | Foto: Helena Pryclová

V lesích, uprostřed luk a pastvin pod hradem Landštejn, leží osada Rožnov. A v té osadě se v ohradách prohání stádo amerických bizonů. Tato velká zvířata návštěvníky ohromí svou mohutností, dorůstají až do váhy 1,5 tuny a jsou téměř čtyři metry dlouzí. Poměřovat v běhu by se s nimi také nikdo nechtěl, dosahují totiž rychlosti až padesát kilometrů v hodině. Za fotografie z rožnovské farmy děkujeme Heleně Pryclové.

