Několik hodin v terénu a desítky zdolaných kilometrů. Jízda na kole a na raftu, běh, překonávání překážek a k tomu ještě nějaké ty chuťovky od organizátorů. Takový bude extrémní závod Šumaman, na který se připravují hasiči z telčské stanice.

Hasiči z telčské stanice trénují na extrémní závod Šumaman. | Foto: Michal Kůta

Všichni z pětičlenného týmu pojedou na Šumavu poprvé. Své síly změří s dalšími osmnácti týmy. S nápadem před časem přišel Petr Štumfol. „Závod jsem viděl na sociálních sítích a začal jsem se o něj víc zajímat. Nadhodil jsem to klukům z naší směny A a řekli jsme si, že bychom do toho šli. V týmu jsem já, Miroslav Jelínek, Michal Kůta, Josef Šilhavý a Miroslav Poledna," uvedl Petr Štumfol.

Na Šumavě hasiče čeká závod dlouhý asi pětačtyřicet kilometrů. Musí zvládnout běh, jízdu na kole, plavbu na raftu, překonávání překážek a plnění úkolů na stanovištích, to všechno zabere dobu od čtyř do šesti hodin. „Připravujeme se podle videí z předchozích ročníků, ale i tak nevíme, jakými záludnosti nás organizátoři případně překvapí. To zjistíme až na místě," vysvětlil Štumfol.

Zde se můžete podívat, jak takový závod vypadá: Zdroj: Youtube

Hasiči trénují v práci i ve volnu. Mimo jiné využívají zázemí v Panském dvoře, kde je lezecká stěna a dráha s lanovými překážkami. „Díky tomu teď spolu trávíme hodně času, což je určitě další plus," doplnil Štumfol.

Závod Šumaman se uskuteční 11. května v Přední Výtoni. Akce určená pro příslušníky zásahových jednotek má už dlouholetou tradici.