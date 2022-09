V kategorii do 40 let se akce zúčastnilo osmadvacet hasičů. Jaroslav Poukar se jako jediný dostal pod čas 100 vteřin. Druhý skončil hasič z Domažlic Pavel Kouřík s časem 106,53 sekund a třetí byl mostecký hasič Vojtěch Dvořák s časem 106,63 sekund. Bramborovou pozici bral další domácí borec Vojtěch Neuwirth.

V kategorii nad 40 let prvenství rovněž zůstalo doma, bral ho hasič z telčské stanice Milan Pařil. Do hasičského pětiboje se přihlásily dvě ženy. Úspěla Marie Schumannová z Fire Department Potsdam. Denisa Vápeníková z JSDHO Dolní Město skončila druhá. A do třetice v kategorii družstev byl nejúspěšnější FCC Team z Telče. Celkem se přihlásilo devět týmů.

Soutěž se stává z pěti disciplín. První je vynesení hadice do čtvrtého patra, dále vytažení hadice a keiser box. Poslední dvě disciplíny jsou slalom a běh s hadicemi a transport figuríny.

Koncert pomohl jihlavským Mokřadům. Organizátorka hloubila nové tůně