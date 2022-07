Většina účastníků bude do Telče najíždět už během pátečního podvečera, v sobotu v devět hodin si potom veřejnost bude moci závodní automobily prohlédnout na Náměstí Zachariáše z Hradce. Komentovaný start závodu se dvěma okruhy začíná v půl jedenácté, do letohrádku svatý Vojtěch v Počátkách účastníci odjedou v půl dvanácté. Zde si dají oběd a do Telče se auta začnou vracet ve čtyři odpoledne. V sedm hodin se účastníci dozví, jak dopadl závod a v noci si prohlédnou Muzeum techniky Telč.