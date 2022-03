V budově kina a informačního centra na Havlíčkově náměstí v Humpolci vzniklo recesistické muzeum HLINÍKárium, jež se snaží do budoucna nést a zachovávat jméno Hliníka. Přistěhovalce, kterého sice nikdy nikdo neviděl, ale přesto se mu podařilo proslavit město Humpolec. Stalo se tak na základě ohlasů na známou hlášku Zdeňka Srstky „Hliník se odstěhoval do Humpolce!“, z českého filmu režiséra Oldřicha Lipského, Marečku, podejte mi pero! Neexistující postava Hliníka natolik zlidověla, že mu byla v Humpolci odhalena pamětní deska.

V jedné části muzea zhlédnete sestřih nejvtipnějších scének z filmu a prohlédnete si fotografie, obrázky a rekvizity z natáčení. V druhé sekci se na fotografiích, textech a videozáznamech dozvíte podrobnosti o odhalení pamětní desky Hliníkovi.

Třetí část je nejpestřejší a nejúsměvnější z celého muzea. Setkáte se tu s ohlasy na fakt, že se Hliník odstěhoval do Humpolce. A to v nejrůznějších podobách – fotodokumentace, texty, články, předměty, zkrátka vše, co se na téma Hliník sešlo.

Uvidíte sbírku pohledů, které Hliníkovi přišly k otevření muzea HLINÍKárium. Je jich tolik, že jejich počet byl zanesený v České knize rekordů jako „Nejvíce pohledů zaslaných neexistující osobě“. Pohledy můžete zasílat i vy na adresu Občan Hliník, Aluminiová ulice, 396 01 Humpolec.

Zajděte se také podívat do parku Stromovka ke kameni s pamětní deskou věnovanou nejslavnějšímu přistěhovalci města Humpolec a ochutnejte švestičku z Hujerovy zahrádky! Strom, jak jinak než švestku, tu vysadili v roce 2014 přesně na apríla, v 11:11. Je u ní umístěna tabulka s nápisem: Zde je přesazena švestka z Hujerovy zahrádky. Jenom pro vás. Poslužte si, prosím!

Muzeum je otevřeno ve všední dny.

Anna Petruželková, www.fajnvylety.cz