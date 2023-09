Mimořádně talentovaní mladí umělci klasické hudby se představí v Horáckém divadle v Jihlavě. Cestou čtyřmi stoletími rakouské klasické hudby od osmnáctého století návštěvníky koncertu provedou basbarytonista Lukáš Bařák, sopranistka Kristýna Kůstková a přední český klavírista Ahmad Hedar.

Sál velké scény Horáckého divadla Jihlava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ozvěny hudebních slavností Klasika u Wericha se konají v pátek prvního září od devatenácti hodin. První část koncertu, který se odehraje na velké scéně Horáckého divadla, bude zaměřena písňově. Zazní skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, R. Strausse, A. Schönberga či P. Marschika. Ve druhé části mladí umělci rozehrají scény z nejslavnějších Mozartových oper – Figarovy svatby, Kouzelné flétny či Dona Giovanniho.

Lukáš Bařák je držitelem Ceny ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let za rok 2021. Sopranistka Kristýna Kůstková získala cenu Gold Crystal Heart Award od Českého centra v New Yorku za šíření české kultury v USA. Klavírista Ahmad Hedar je vyhledávaný pro své muzikální cítění mnoha českými i zahraničními pěvci (B. Nikolov, G. Beňačková, E. Randová, E. Pavlů, R. Hoza, E. Gattringerová a další).