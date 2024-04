Ochotníci z Rantířova a DKO Jihlava uspořádali v neděli 21. dubna benefiční divadelní vystoupení ve prospěch Bárky – domácího hospice. Peníze půjdou na zakoupení osobního automobilu, který budou využívat lékaři a zdravotní sestry. Akce, kterou navštívilo bezmála tisíc lidí, zajistila výtěžek 329 258 korun.

Benefiční divadelní představení v DKO Jihlava. | Foto: poskytl Petr Palovčík

V loňském roce rantířovští ochotníci v podstatě nečekaně dvakrát za sebou naplnili divadelní sál DKO. Tentokrát už pořadatelé se zájmem trochu počítali a bylo připraveno hlavní vystoupení v devatenáct hodin a doplňkové v patnáct hodin. Očekávání aktérů se naplnilo a obě uvedení Cimrmanovské pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký byla v podstatě vyprodaná. Vstupné bylo dobrovolné, ale nejnižší možná částka byla dvě stě korun. Výdělek akce podpořily svými výrobky jihlavská pekárna a jedna z místních kaváren.

„Už jsme to říkali a budeme to říkat i nadále. My se divadlem s přáteli skvěle bavíme, a když je šance, že naše zábava někomu pomůže, tak proč to neudělat. Navíc si zcela uvědomujeme, že hospic Bárka si takovou podporu jednoznačně zaslouží,“ komentuje dění starosta Rantířova a pohádkový král Tomáš Novotný.

Pořadatelé akce nechali už po ukončení předprodeje vstupenek ve čtvrtek 18. dubna spočítat obsah pokladniček, kam dávali lidé peníze při převzetí vstupenek. Při divadelních vystoupení tak mohli divadelníci odtajnit, že dosavadní výtěžek byl 236 467 korun. Během nedělního odpoledne a večera lidé dále přispívali do zapečetěných pokladniček a mohli posílat i přímé platby díky v DKO vyvěšených QR kódů. Při započtení částky z prodeje dezertů a cukrářských výrobků na místě se konečná částka vyšplhala na bezmála 330 tisíc.

Pracovníci Bárky podpořili úsilí ochotníků zajištěním vydatného celodenního občerstvení, převážně z domácích kuchyní. Během vystoupení drželi pěsti a bavili se. „Moc děkujeme a moc si toho vážíme. Jsme vděční za každou pomoc, za každého dobrovolníka, za každý dar, které nám pomáhají usnadnit službu, či ulehčit těžké chvíle, kterými naši klienti prochází. Nadšení ochotníků mnohým z nás doslova vehnalo slzy do očí,“ přiznává primářka hospice Bárka Zuzana Šoukalová, která hercům na konci každého vystoupení předala malé dárky.

Posláním Bárky – domácího hospice, který je součástí Oblastní charity Jihlava, je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.