V úvodu roku 2024 přijal do své péče hospic z Jihlavy i prvního dětského pacienta. Zatím se v rámci své činnosti Bárka věnovala doprovázení dospělých klientů. Cílem péče i v tomto případě je umožnit těžce nemocné dívce strávit čas v přirozeném prostředí se zajištěním péče a podpory multidisciplinárního týmu.

V těžké situaci pomůže rodinám s malými dětmi domácí hospicová péče Bárka při Oblastní charitě Jihlava. | Foto: se souhlasem Marka Mašáta

„Je zcela přirozené, že v době dlouhé těžké nemoci chce být rodina pohromadě. Rodiny s nemocným dítětem jsou na své děti odborníci, potřebují však jistotu rychlé pomoci a rady,“ popisuje situaci Markéta Brestovská, vedoucí domácího hospice Bárka, který je součástí Oblastní charity Jihlava. Přesto, že v posledních letech zaznamenává v rámci celé ČR poskytování domácích hospicových služeb velký rozkvět, dětská paliativa je stále spíše velmi výjimečná.

Většina dětských pacientů proto dožívá často v různých speciálních zdravotnických zařízeních, často i mimo „domácí“ region daného klienta. Vedení Bárky se proto rozhodlo vyhovět žádosti a ve spolupráci s externím dětským paliatrem a sestrou přijímat i dětské pacienty.

„Je to pro nás trochu krok do neznáma, projednávali jsme to v týmu. Jsme ale přesvědčeni, že to s pomocí odborníků zvládneme. Dětská medicína má svoje specifika. Naštěstí v týmu máme dětskou zdravotní sestru a spolupracujícími specialistkami na dětskou paliativu jsou paní doktorka Magdalena Weberová a zdravotní sestřička Marie Doucha,“ přibližuje okolnosti Markéta Brestovská.

I v případě dětský pacientů Bárka nabízí zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek, pravidelné návštěvy lékařů, zdravotních sester a pečovatelek dle potřeb rodiny a zdravotního stavu dítěte, vedení léčby bolesti a dalších symptomů dle potřeby. Lékaři ordinují potřebné léky a plánují vhodný postup v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, nebo praktickým lékařem.

„S velikou pokorou, ale i odhodláním přistupujeme k této výzvě. Víme, jak náročné podmínky to jsou pro dotčenou rodinu. Ale i na náš tým je vzhledem ke všem specifickým podmínkám vyvíjen extrémní tlak. Jsme připraveny býti maximálně rodinám nápomocni,“ uzavírá smutnou novinku Markéta Brestovská.

Tým domácího hospice Bárka

