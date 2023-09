Vypravili jste se v minulých dnech do lesa? A jak jste dopadli? Stejně dobře jako naše čtenářky? Pokud ano, tak vám gratulujeme. A houbařkám děkujeme, že s s námi o své zážitky podělily.

Úlovek čtenářky, která se musela doslova plazit po čtyřech. | Foto: Radka Mls

Čtenářka Radka Mls se vypravila do nedostupných kopců, kde se musela pohybovat i po čtyřech. Svoje houbaření tak popsala jako očistec. Ale stálo to za to. Domů si z lesa odnesla pěkný úlovek v podobě desítek hřibů.

Velký hřib, který čtenářka našla v lesích u Jihlavy.Zdroj: Anetta Šachová

Velký, a hlavně zdravý hřib byl odměnou pro Anettu Šachovou, která se na konci srpna vypravila do lesů u Jihlavy.

