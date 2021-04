Hrad Roštejn je zavřený, za zábavou musí návštěvníci do podhradí

/FOTO/ Za normálních okolností by se hrad Roštejn začátkem dubna otevřel návštěvníkům. Kvůli vládním nařízením zůstává ale hradní brána pro veřejnost uzavřená. Pokud se ovšem návštěvníci vydají do hradního okolí na procházku, mohou poblíž vstupu do hradu využít nově přidané QR kódy, které navedou na virtuální prohlídky hradu, audiostopu s historií objektu a další tipy na aktivity pro rodiny s dětmi.

Za normálních okolností by se hrad Roštejn otevřel od dubna návštěvníkům, nyní musí stačit zábava v podhradí. | Foto: Veronika Bartušková