Toto představení bylo v České republice již dvakrát vyprodané, a to v letech 2019 a 2020. Show si získala uznání a mnoho kladných ohlasů od hudebních kritiků i skalních rockových fanoušků:"Průlomové. Skvělé. Magické. Úžasné. Vynikající. Nenašel jsem slova, která by popisovala tento koncert a mé pocity během této show. To, co vytvářejí na jevišti, nelze srovnávat s ničím, co jsem předtím viděl. Úžasné muzikantství a vzrušující vokály mě přivedly do jiného světa, kde jsem zůstal jen já a hudba. Žádné okolnosti nemohly přerušit mé srdce, které bilo do rytmu hudby. Zpívala jsem a plakala zároveň".