Na jejich výrobě pracovali s pány údržbáři z technického úseku Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava. Bez jejich pomoci by se aktivizace s prvky zahradní terapie těžko realizovala. V závěru jednoho srpnového týdne klienti zasázeli do vyvýšeného záhonu jahody. Výsledek jejich činnosti je možné si prohlédnout ve fotogalerii. Stojí to za to.