Jahody, maliny a květiny. Klienti v jihlavském domově se pustili do zahradničení

V domově pro seniory v jihlavském Lesnově to chtějí mít krásné. S jarními dny se klienti pustili do zahradničení. V létě pak budou moci sklízet plody své píle. Mrkněte se na fotografie od Andrey Šeredové, za které děkujeme. Opravdu si to užívají.

Jahody, maliny, ale i květiny. Senioři v domově zahradničí. | Foto: Andrea Šeredová