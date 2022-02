V novém roce máme to štěstí, že k nám do školy mohou docházet odborníci z různých profesí. Paní učitelky tomu říkají projektové dny. Nám to přijde jako super zábava a skvěle strávený čas se zajímavým a chytrým člověkem. Vždycky je součástí něco, co si můžeme vyzkoušet, osahat, spustit nebo i vyrobit.