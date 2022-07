Ukazují každodenní život v jihlavských ulicích s jeho přirozenými součástmi, kterými bývaly trhy či nedělní korzo, ale také všední činnosti jako koupání v rybníku nebo draní peří, senoseč či velmi intimní chvilku modlitby u křížku u svatojánského kostelíka.

Nová výstava pochází ze sbírek Muzea Vysočiny. K vidění je v podzemí pod jihlavskou radnicí až do 31. srpna 2022. Vstupné je zdarma.

Otevřeno je od úterý do pátku od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 16.00; dále sobota, neděle a státní svátky: 10.00 až 12.00 a od 12.30 do 16.00. K výstavě vzniká také katalog, který bude k prodeji na TIC v druhé polovině července.

