Jaké to je, ztratit pevnou půdu pod nohama? Zjišťovali v galerii

Čtenář reportér Čtenář

Ve čtvrtek 7. dubna se v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě uskutečnila akce s názvem Gravity Group: Inverze. Umělkyně Lucie Jestřabíková a Zuzana Štefková zhmotnily otázku, co se stane, když se virtuální realita prohodí se skutečností. A je co je realita a co virtuální realita?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V galerii ztráceli lidé pevnou půdu pod nohama. | Foto: se souhlasem Oblastní galerie Vysočiny