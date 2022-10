V půlce září se v domově konala výstava, která mapovala celý rok na Lesnově. Díky aktivizaci svých klientů mají v domově co ukazovat. „Snažíme se vymýšlet takové aktivity, které kopírují přirozený pohyb seniorů, nechceme je nutit do něčeho, co by se jim nelíbilo,“ vysvětlila vedoucí aktivizačního úseku domova Andrea Šeredová. Klienti si velmi oblíbili zahradničení, v areálu domova na Lesnově, kde je to do přírody opravdu jen kousek, proto neustále přibývají záhony, políčka a květinové pruhy. „Většina našich klientů je z vesnic nebo z domků, takže byli na zahradničení zvyklí. Máme tu šikovné muže, kteří vyrobili vyvýšené záhony, ve kterých pěstujeme jahody, mátu nebo třeba cukety. Na pyramidách nám zase rostou dýně. Letos jsme i sklízeli brambory a nyní budeme sít obilí,“ vyjmenovala plány Šeredová.