Při focení anděla se mi poštěstilo, zrovna byly zajímavé mraky a vypadalo to trochu jako z nějakého apokalyptického filmu. Procházka parkem není náročná, je rychlá a k výzdobě vedou světélka. U rybníka hraje hudba, to je dojemné zastavení. Zaparkovat se dá u supermarketu naproti parku. Potkali jsme rodiny s dětmi i důchodce. Osvětlení láká i dávno po Vánocích. My si vybrali vyloženě den, kdy bylo hezky a teplo, přeci jen jsme jeli šedesát kilometrů. A líbilo se nám to.