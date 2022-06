„Byl to skutečně jediný koncert. Projekt je personálně a produkčně tak náročný, že není možné jej přenést mimo domácí zázemí,“ vysvětluje Libor Orel, který na vzniku alba průběžně pracoval 1jedenáct let. „Záměrem bylo nahrávku pořídit se synem, proto dostalo název Like father like son, což se překládá buď „jaký otec, takový syn“, nebo i „jablko nepadá daleko od stromu”. Většinu nástrojů hrajeme opravdu my dva a přizvali jsme si ke spolupráci několik našich kamarádů muzikantů,“ popisuje nahrávku Libor Orel. Album vznikalo s přestávkami v roce 2020 ve zvukové režii Filipa Mošnera a novoměstští hudebníci ho vydali vlastním nákladem díky podpoře přátel a crowdfundingové kampani.