Listnaté lesy a vlhká místa u vodních toků má v oblibě mlok skrvnitý. Už proto je pro něj tou správnou adresou například Gránické údolí ve Znojmě. Po zimě strávené v podzemním úkrytu před zimou jsou už černožlutí obojživelníci zpátky na povrchu. Za krásné fotky děkujeme Liboru Kainovi.

V Gránickém údolí při jarní procházce potkáte mloky. | Foto: Libor Kain

I když by podle lidového úsloví měli mít obojživelníci ještě do svátku svatého Jiří víc než týden čas, jaro letos popohání nejen všechny květy k rozpuku, ale také zimující živočichy zpátky ven. Pro mloky je navíc jaro důležitým časem rozmnožovacího cyklu. Od března do května totiž samičky kladou do pomalu tekoucích potůčků a do rybníků larvy, které se v létě promění v novou generaci mloků. Právě znojemské Gránice, jsou dlouhodobým výskytem mloků vyhlášené. Aby tomu tak bylo i nadále žádají odborníci, aby lidé při jarních vycházkách a výletech dávali pozor a nenápadně žijící a pomalu se pohybující mloky například nepřejeli na kole.