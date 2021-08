Pracují zde sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, jejichž cílem je pomáhat mladým lidem s různými obtížemi a fungováním v jejich přirozeném prostředí. Z názvu považujeme za důležité dovysvětlit slovo nízkoprahové. Myslíte, že to znamená že tu nemáme prahy u dveří? Není tomu tak. Význam tohoto slova spočívá v tom, že mladý člověk, který přichází nepotřebuje nic – peníze, jméno, adresu, datum narození apod., je mu umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytované služby.

V NZDM Vrakbar Jihlava pracujeme s mladými lidmi od 14 do 26 let, kteří se potýkají se situací, se kterou si nedokážou sami poradit. Může se to týkat různých oblastí – rodina, škola, vrstevníci, finance, škola, práce apod. Naši službu poskytuje v ambulantní formě, kdy za námi chodí mladí lidé do našich prostor, které se nachází v prostorách Střední školy stavební Jihlava. Jsme si vědomi toho, že někteří mohou mít problém s tím dorazit do jakékoli instituce, proto se snažíme i tento práh omezit a vyrážíme za nimi ven, aktuálně chodíme 2x týdně v odpoledních hodinách, což je terénní forma.

Našim klientům se snažíme nabídnout prostor, kde se cítí bezpečně a mohou zde řešit své potíže, se kterými přichází, či se kterými se během dospívání a mládí setkávají. V prostorách Vrakbaru se nachází i různé volnočasové aktivity (stolní fotbálek, xBox, ping-pong, deskové hry apod.), které slouží k odreagování, odpočinku, neboť mladí lidé, kteří za námi chodí, často takové místo ve svém prostředí nemají.

Dalším důvodem, proč tu volnočasové aktivity jsou, je navození atmosféry k rozhovoru, přirozenému seznámení s pracovníky a v neposlední řadě i pro trávení času a komunikaci s vrstevníky. Společně se snažíme o podporu a realizaci jejich vlastních nápadů a aktivit, např. různé turnaje, soutěže, vystoupení apod. K výše uvedeným aktivitám je potřeba přiřadit i využití speciální hudební místnosti, která je uzpůsobena ke zkoušení vlastní tvorby a v případě, že mají klienti nazkoušeno, tak je možné jejích tvorbu nahrát a upravit, aby odpovídala jejich představám.

Ve stručnosti jsme vám představili sociální službu NZDM Vrakbar Jihlava, pokud vás zaujala a chtěli byste vědět či vidět více, tak můžete navštívit naše webové stránky Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava či Vás rádi přivítáme osobně přímo u nás.

Šárka Štočková, vedoucí nízkprahových zařízení OCHJ