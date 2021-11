Ani sychravé počasí neodradilo desítky rodin, které se přišly podívat na novou alej vedoucí od Skalky směrem k „tankové“ cestě na Pístov. Šedivý pohled na kopec s Merfortovým křížem v pátek 12. listopadu odpoledne ozdobili draci, pod kterými v údolí plápolaly ohně – nejen pro zahřátí, ale také na ohřátí špekáčků, které byly první stovce návštěvníků věnovány zdarma. Náměstek primátorky pro územní plánování a životní prostředí Vít Zeman zde přítomným představil budoucí podobu této lokality – stavět se zde nebude, naopak bude ještě zelenější.

„Je to taková první vlaštovka naší filozofie – když zahustíme širší centrum bytovými domy, tak můžeme více zazelenit periferii. Letos zahajujeme projekty stovek nových bytů, aniž bychom sahali do polí za městem. Adaptaci na změnu klimatu myslíme vážně a alejím jako je tato, máme připravené i medonosné a biodiverzní pásy, a to i na dalších místech v příměstské krajině,“ uvedl náměstek, kterému na místě nabídli pomoc i zástupci spolku včelařů. Ti zasadili stromy u zdejší „tankové“ cesty – obě aleje se tak po vysázení dalších 50 stromů u Skalky propojí.

Alej se v budoucnu stane páteří zelené rekreační oblasti navržené v rámci Masterplanu Jihlava Jih, který lze najít na stránkách města. V dalších etapách se počítá kromě výsadby dalších stromů také s osetím travní směsí, přibydou zde i odpočinková místa s lavičkami. „Jednáme také s vlastníkem blízkého bunkru i pozemku, na kterém by mohla v řádu pár let vzniknout rozhledna, aby tato dvě místa s krásným výhledem na historické centrum byla jednou veřejnosti také zpřístupněna,“ doplnil náměstek. Veškeré informace o tomto místě můžete najít na jihlava.cz/stromy.

Aneta Hrdličková, MMJ