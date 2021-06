Jezdily se sem uzdravovat děti z Německa, dnes bývalá Harmonie neutěšeně chátrá

Čtenář reportér





Bývala to harmonie, nyní je to polorozpadlý objekt, který den ode dne chátrá. Řeč je o rekreačním objektu hotelu Harmonie ve Švábově, v těsné blízkosti dnes luxusního Wellness penzionu Medličky. Za minulého režimu to byla dětská ozdravovna, kam rodiče posílali své děti nejen z celé České republiky, ale i ze zahraniční. Mrkněte, jak to tam nyní vypadá. A máte-li doma podobné fotky, těšíme se na ně.

Už několik let se v rekreačním objektu u Medličského rybníka ve Švábově nic neděje. Podle toho to také vypadá. | Foto: Deník/Jana Kodysová