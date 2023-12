Báli jste se? Jihlavské podzemí nabídlo peklo se vším všudy

Čtenář reportér

Byli jste o víkendu podívat do pekla, co začalo vyvěrat v jihlavském podzemí? Báli jste se? Nebo jste se hezky pobavili? Připomeňte si, jak to v podzemí vypadalo a co všechno tam návštěvníci zažili.

Peklo v jihlavském podzemí. | Video: Deník/Zuzana Musilová (videokoláž)

Nutno říct, že podzemní Lucifer byl tentokrát jak mílius, děti ale stejně měly z jeho chlupatého a rohatého vzezření pořádný respekt. Na návštěvu tam ale zavítal i hodný Mikuláš s andělem. Už jste viděli jihlavského velblouda nebo ježka? Běžte se mrknout na parkán Pekelníci to měli v podzemí hezky zařízené a bylo vidět, že se jim v Jihlavě moc líbí. Určitě jste je tady nepotkali naposledy.