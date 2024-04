Včelařský spolek v Jihlavě slaví sto let od svého vzniku. Na radnici proto uspořádal výstavu, kterou navštívily mimo jiné i desítky dětí z mateřských škol.

Výstava, která ukazuje práci včelaře. | Foto: město Jihlava

Včely mají na spodní straně zadečku osm kapsiček, ve kterých jsou voskotvorné žlázy. Vosk se vylučuje jako tekutina, která tuhne do malých průsvitných destiček. Včely stavitelky se zavěšují do řetízků, vytahují voskové destičky z kapes a podávají je vzhůru včelám na stavbě.

Stoletá oslavenkyně: v Jihlavě je jí zima, ráda vzpomíná na rodnou Poštornou

Tak například i tohle se dozvíte na výstavě jihlavského včelařského spolku, který letos slaví sto let od svého založení. K vidění je do 20. dubna v přízemí radnice. Tento týden navštívily výstavu i desítky dětí z mateřských škol.

„Děti se tu dozvědí například, co je to dýmák, jak vypadá oblek včelaře, ochutnat mohou mimo jiné skořicový nebo lipový med, dozvědí se, proč mají včely žihadlo a na vlastní oči uvidí i královnu,“ řekl pracovník ekonomického odboru jihlavského magistrátu Tomáš Golský, který se včelařině věnuje už deset let a výstavou děti provází.