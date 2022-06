Do Polné se rádi vracíme. Nedávno jsme vyrazili speciálně omrknout vylepšené hřiště u rybníka Peklo a dobýt kopec Homole. Nejdříve jsme se zašli podívat na sovičky, které mají na zámku. Najdete tam třeba i tabuli s potravním labyrintem nebo kuličkolam. Pak jsme vyrazili na delší procházku na kopec Homole ke královi Jiříkovi. Odtud jsme šli okruhem okolo Pekla zpět k zámku a potom do areálu u rybníka Peklo. A byla to pecka. V areálu jsou nové krásné velkoplošné trampolíny, minigolf, lezecká stěna, lanovka, půjčovna loděk a šlapadel, klasické houpačky a skluzavky, minigolf a také písečná plážička. Občerstvení také nechybí, párek v rohlíku, hranolky, nanuky. Děti si to skvěle užily. Polná opět nezklamala.