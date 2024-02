Kališťská polka, valčík Kouzlo růže, waltz Svět se točí dál, polka Duše muzikanta. To je pouze zlomek z celkem 550 písní, pod kterými je jako textař podepsán jeden autor. Jaroslav Hájek z Kaliště pod Javořicí.

Textař Jaroslav Hájek slaví v březnu osmdesátiny. | Foto: poskytl Vladimír Lysý

Psal se 3. březen roku 1944, druhá světová válka se pomalu chýlila ke svému konci. Ale na Jihlavsku, v půvabné vesničce Kaliště pod Javořicí, se slavilo. V domě čp. 36 se manželům Kateřině a Janu Hájkovým narodil syn, kterému vybrali jméno Jaroslav.

Ani jeden z nich tenkrát vůbec netušil, že se z něj za čas stane jeden z nejhranějších textařů dechové muziky. Ale nepředbíhejme. Než k tomu došlo, uteklo v řece Jihlavě, která nedaleko odtud pramení, hodně vody. Známe se s Jaroslavem drahnou řádku let.

Potkáváme se na dechovkových přehlídkách, ochutnal jsem jeho báječný tmavý lesní med, proto jsem vzal s sebou blok a reportážní mikrofon a požádal nastávajícího jubilanta o malé ohlédnutí se za jeho životní poutí. Protože se s Jardou znám už hodně dlouho, tykáme si, zvolil jsem poněkud neformální tón a položil mu při příležitosti jeho životního výročí několik otázek.

První tvojí velkou zálibou byl sport?

Ano, byla to kopaná. Začínal jsem jako žáček v sousední Jiskře Janštýn, na vojně jsem hrál za Duklu Bechyně, po vojně jsem při osmnáctiměsíční brigádě v hornictví nastupoval za Baník Orlová. Po skončení brigády jsem čtyři sezony hájil barvy Spartaku Počátky. Konečně v roce 1970 jsem se vrátil do domovského Sokola Javořice, kde jsem se stal hrajícím trenérem. Tehdy, tuším někdy v polovině 70. let, jsme se probojovali až do krajské 1. B třídy, což byl pro malou obec obrovský úspěch. Konec mojí sportovní kariéry ovšem udělaly několikeré operace achillových šlach, takže s aktivní kopanou jsem musel skončit a věnoval se trénování místních fotbalistů.

Vím, že další tvůj velký koníček bylo včelaření?

Ze začátku to byl koníček, který se postupně změnil na obrovského koně. V roce 1974 přilétl na naši zahradu roj včel. Sousedi mě přesvědčovali, abych vyrobil jednoduchý úl a včely do něho usadil. To jsem tedy udělal, ale protože jsem v té době nevěděl o včelaření téměř nic, nedopadlo to dobře. Včelstvo přes zimu zahynulo. To mě zdravě naštvalo. Přihlásil jsem se do včelařské organizace, koupil první dva úly, jezdil na přednášky, vystudoval jsem dvouletou Včelařskou akademii v Pelhřimově, četl odbornou literaturu a včelstva jsem postupně rozšiřoval. Nicméně jsem začal zjišťovat, že tehdejší úly měly celou řadu chyb. Proto jsem v roce 1980 zkonstruoval vlastní úl Javořičan, který do současné doby po stovkách vyrábí jedna nejmenovaná firma na Jihlavsku. Psal jsem také odborné články do časopisu Včelařství, které tehdy odebírali nejenom čeští včelaři, ale toto periodikum mělo své předplatitele i v zahraničí. Dá se tedy bez přehánění říct, že jsem vychovával jak domácí včelaře, tak i vyznavače tohoto tolik potřebného řemesla v zahraničí.

Jardo, mnoho muzikantů a zpěváků ochutnalo tvůj černý med z oblasti Javořice. Ale už tolik se neví o tom, že tvůj další koníček je pěstování vinné révy.

S vinnou révou to začalo tak, že v roce 1982 mě pozval kolega z práce, který bydlel v nadmořské výšce 400 metrů, abych ochutnal jeho hrozny. Ty pěstuje u zdi svého domu. Byly sladké, výborné. Začal jsem uvažovat o tom, zda by se mi podařilo něco podobného i u mě, v 690 metrech nad mořem. Sehnal jsem si první sazenice a systémem pokus - omyl jsem se dopracoval k nejvýše položené vinici v České republice. Tuto skutečnost zaznamenala Agentura Dobrý den z Pelhřimova a zařadila jí 23. srpna 2018 do České knihy rekordů. Pěstuji pouze stolní odrůdy a moc mě těší, že řada mých přátel poslouchá moje rady, dávám jim sazenice a oni začínají v dříve nemyslitelných podmínkách pod Javořicí víno také pěstovat.

Zdroj: Youtube

Kromě nejvýše položené vinice jsi v České knize rekordů zapsán ještě jednou. Prozraď nám, za co to bylo?

Bylo to za napsání textů k padesáti písním pro obce v České republice. Písně musely být nahrány na zvukových nosičích a já musel agentuře Dobrý den dodat notové záznamy. Za vše může Kališťská polka. Byla často uváděna ve vysílání českobudějovického rozhlasu a starostové z okolí se na mne postupně začali obracet se žádostí, zda bych podobnou píseň nenapal i pro jejich obce. První jsem napsal pro Počátky, potom pro Žirovnici, Jindřichův Hradec, Batelov, Dolní Cerekev a další. V únoru 2020 jich bylo padesát a nahrály je naše přední kapely - Veselka, Božejáci, Babouci, Vysočinka a další. V současné době mám těchto písní už celkem 58.

Vím, že tvojí textařskou prvotinou je Kališťská polka. Můžeš nám přiblížit, jak tato píseň, která se mimochodem na rozhlasových vlnách hraje dodnes, vznikla a jak ovlivnila tvou další autorskou tvorbu?

Začátek mojí autorské tvorby je spojen s nejstarší jihočeskou dechovkou Babouci, kteří k nám do Kaliště často zajížděli koncertovat. Tady vznikl také v roce 1986 první Klub Babouků v republice. S klubem jsme zase na oplátku jezdili na jejich vystoupení po širokém okolí. Při jednom z jejich koncertů v českobudějovickém domě kultury vznikl nápad napsat pro Kaliště polku. Text měl připravit tehdejší ředitel rozhlasu v Budějicích, byl však tak zaneprázdněn, že jsem se rozhodl napsat text sám. Podotýkám, že před tím jsem nenapsal ani jeden verš. V prosinci 1987 při cestě po okrese Pelhřimov mezi Počátkami a Žirovnicí postupně spatřily světlo světa tři sloky nové písně. Text jsem poslal legendárnímu kapelníkovi Babouků Václavu Rožboudovi, jemu se text líbil a složil základní melodii. Tu instrumentoval hudební skladatel Jiří Drobílek a Babouci Kališťskou polku nahráli. Ve stejné trojici jsme pro Babouky napsali ještě dvě písně a já myslel, že moje textařská kariéra skončila. Ale zasáhla náhoda a moje setkání a 10 roků a 10 dnů spolupráce s hudebním skladatelem Adou Doškem. Až do jeho odchodu do muzikantského nebe jsme spolu napsali 41 písní, které nahrály naše přední dechovky. Po skonu Ady Doška jsem se seznámil a začal spolupracovat s dalším hudebními skladateli.

Určitě stojí za připomenutí, kteří hudební skladatelé to jsou.

Sluší se nejprve vzpomenout na ty, kteří už skládají pro nebeskou kapelu. Vedle Ady Doška, Václava Rožbouda a Jiřího Drobílka jsou to Áda Školka, Jan Lipold, Jaroslav Heřman, Vlasta Dvořák, Blahoslav Smišovský. Z těch současných spolupracuji v Čechách s Antonínem Tichým, Pavlem Zedníkem, Vladislavem Sudou, Janem Čivišem, na Moravě s Václavem Maňasem mladším, Ladislavem Prudíkem, Janem Slabákem, Liborem Miklem, Jiřím Helánem, Jiřím Tesaříkem a dalšími. Omlouvám se těm, které jsem neuvedl, byl by to dlouhý seznam.

Můžeš nám prosím připomenout tvoje nejhranější písně.

Připomenu je tak, že uvedu název skladby a autora hudby: Kouzlo růže (valčík, Jiří Helán, arr. Jiří Tesařík), Svět se točí dál (waltz, Pavel Zedník), České hospůdky (polka, Antonín Pecha), Zvonění pravdy (polka, Václav Maňas ml.), Prostý sen (waltz, Vladislav Suda), Mácova kamenická (polka, Ladislav Prudík), Duše muzikanta (polka Jiří Volf), Škádlivá (polka, Jan Slabák), Malované dny (polka, Blahoslav Smišovský), Šumavské návraty (valčík, Kamil Havelka), Alenka v říši divů (waltz, Jiří Volf). Mohl bych uvádět desítky dalších písní, ale myslím, že pro představu to stačí.

Při tvé skromnosti jsi zapomněl na jeden velký hit. Řekni nám o něm pár slov.

Vím, na co narážíš. Je to valčík Krajem Vysočiny, který jsme s Adou Doškem napsali v roce 1992 a na rozhlasových vlnách se hraje dodnes. Někdy, tuším, že v lednu roku 2019, si této písně všimlo vedení Kraje Vysočina a tehdejší hejtman Jiří Běhounek mne požádal, zda bych souhlasil s tím, aby valčík mohli používat pro propagaci a prezentaci Kraje Vysočina při oficiálních příležitostech. Souhlas jsem jim přirozeně rád dal a myslím, že to tam nahoře potěšilo i Adu Doška.

Zdroj: Youtube

Kolik jsi od roku 1987 napsal písní a od kdy jsi veden jako profesionální textař na OSA (ochranný svaz autorský)?

Mám o svých písních přesné záznamy a tak vím, že ke konci listopadu 2023 mám napsáno 550 textů. Zatím poslední skladbou je Pekařská polka, ke které hudbu složil Antonín Tichý a byla zkomponována pro svaz pekařů a cukrářů v Praze. OSA mne začal zastupovat a profesionálním textařem jsem se stal od 1. října 1992.

Můžeš nám prozradit, kolik máš autorských CD?

Nejvíce autorských CD mi nahrál Václav Žákovec a Anna Volínová - celkem 3 CD a jedno DVD, Golčovanka 2 CD, Vysočanka 2 CD, Vysočinka 2 CD, Státní opera Praha 1 CD a Babouci spolu s Veselkou 1 CD. K tomu mám ještě 4 CD téměř autorská, kde je velká většina písní mých, 3 CD mi nahrála Vysočanka a jedno CD Božejáci. Navíc jsme ještě s Adou Doškem stihli natočit dvě klasické černé šelakové desky. Na každé byly čtyři písně. Jednu černou desku nám nahrála táborská Vojnarka, druhou nejstarší jihočeská hasičská dechovka Božejáci. Moje písně jsou dále "rozházeny" na 156 zvukových a desítkách obrazových nosičů.

Jsi také spoluautorem filmového cyklu Řeky Vysočiny. Jak k tomu došlo?

Na začátku uvedu, že mě trochu inspiroval televizní cyklus s Luďkem Munzarem o českých řekách, který se jmenoval Zpátky k pramenům. K mým textům patří také písně o řekách pramenících na Vysočině, kterými jsou Jihlava, Oslava, Nežárka a Želivka. Spojil jsem se proto s mým známým filmařem a domluvili jsem se nafilmovat tyto řeky obráceně, od pramenů po směru toku. Já u pramene každé připíjím její vodou, přeji šťastnou cestu na prvních kilometrech a zní mnou pro tuto řeku složená píseň. Ostatně na tyto filmy je možné se podívat na adrese: YouTube Josef Novotný Řeky Vysočiny.

Zdroj: Youtube

Na závěr bych chtěl našemu jubilantovi, textaři Jaroslavu Hájkovi poděkovat za rozhovor a popřát do dalších let jménem svým i s dovolením za všechny čtenáře hlavně pevné zdraví, všechno nejlepší a ještě celou řadu vydařených textů k potěše celého dechovkového národa.