Kam jezdí lidé z Jihlavska na nejbližší pláž? Přeci na Moravský Jadran

V jižní a jihovýchodní části Vysočiny pravděpodobně nenajdete nikoho, kdo by neznal Vranovskou přehradu. Lidé tam rádi jezdí za zábavou a rekreací. Z Telčska je to k ní asi hodina cesty, takže Moravský Jadran bývá často první volbou příjemně stráveného víkendu či dovolené. A jak to tam teď vypadá, mrkněte na fotky Ivy Bínové.

Jak to vypadá v květnu na Vranově? Pláž i místa pro karavany se plní. | Foto: Iva Bínová