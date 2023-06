Nestihli jste dětský den minulý týden? Nevadí, na Vysočině jich je dost i tento víkend. Na Jihlavsku je možné vyrazit na den s názvem Jak se žije u nás na vsi v Horních Dubenkách a nebo Kašpar Kuba pobaví děti v zámeckém parku ve Větrném Jeníkově. Zábava bude ale i v ostatních regionech Vysočiny.

JIHLAVSKO

Den dětí se zvířátky

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: na hřišti, Horní Dubenky

Proč přijít: Na hřišti v Horních Dubenkách připravili na sobotu dětský den s názvem Jak se žije u nás na vsi. Děti se mohou pobavit v koutku s hospodářskými zvířátky, vyzkoušet si různé profese a pobavit se v Hračkolně. Bude se vyrábět bižutérie, malovat na obličej, k dispozici bude polní posilovna či skákací hrad. Pořadatelé mysleli také na občerstvení a odpočinkovou zónu. Koná se pouze v případě příznivého počasí, při vytrvalém dešti či kroupách se akce ruší.

Dětský den v Jeníkově

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Větrný Jeníkov, zámecký park

Proč přijít: V zámeckém parku ve Větrném Jeníkově čeká dětí dětský den. Na programu je od dvou odpoledne do půl čtvrtý Kuba Kašpar, od půl čtvrté čeká na děti malování na obličej a poté parkourový workshop a event. Součástí bude skákací hrad, střílení z luku nebo pohádková stezka v parku.

TŘEBÍČSKO

Dětský den a otevřené dveře

Kdy: sobota 10. června od 13.00

Kde: Okříšky, areál firmy Fränkische

Proč přijít: Velký den otevřených dveří a dětský den přichystali v okříšské firmě Fränkische. Děti se mohou těšit po zahájení od půl druhé na taneční a soutěžní program s Milanem Řezníčkem, vystoupí DDM Třebíč, přijede Štístko a Poupěnka, bude možné projít areál firmy v rámci komentovaných prohlídek výroby, přijede třebíčská Mozkoherna se svými mozkohračkami pro velké i malé a mnoho dalšího. Součástí budou nafukovací atrakce, malování na obličej, zaplétání copánků a další. Konec je v šest večer.

Dětský den v Březníku

Kdy: sobota 10. června od 14.30

Kde: Březník, malé hřiště u sokolovny

Proč přijít: Dětský den nachystali pořadatelé v Březníku u sokolovny. Odpoledne plné her a soutěží startuje v půl třetí odpoledne. Všechny děti si s sebou mají vzít kolo nebo odrážedlo. Součástí dne bude totiž i cyklistická disciplína. Pro děti bude připravená soutěžní trasa s několika stanovišti, na kterých se budou plnit sportovní a vědomostní úkoly.

Den s tlapkami v Koněšíně

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Koněšín, Pod lipou

Proč přijít: Dětský den v Koněšíně bude s oblíbenými postavičkami z Tlapkové patroly. Start je mezi druhou a třetí hodinou odpoledne a je to ideální pro dětské kategorie do deseti let a rodiče. Na návštěvníky čekají zábavná stanoviště s úkoly pro nejmenší kluky a holky i v doprovodu rodičů. Cesta vhodná i pro kočárky. Zajištěno občerstvení, hudba, tvoření a spousta další zábavy. Pro děti od deseti do patnácti jsou připravené dobrodružné úkoly s motivem útěku z vězení. Statečné holky a kluci se budou dostávat ke svobodě.

PELHŘIMOVSKO

Pohádková stezka v Želivě

Kdy: sobota 10. června od 13.00

Kde: Želiv, klášter

Proč přijít: V areálu kláštera začíná od jedné odpoledne pohádková stezka, na místě bude stát více jak stovka mopedů, bude tu totiž sraz. Na programu jsou hádanky znělek z pohádek, filmů a známých pořadů a budou i aktivity s animátory v Opatské zahradě. U hasičské zbrojnice se navečer bude kácet májka a také děti čeká noční dětská prohlídka. Během dne v areálu kláštera zmrzlina, palačinková dílna, grilování, hot-dog menu, prohlídkové okruhy, půjčení lodičky na rybníků a opékání špekáčků v Opatské zahradě.

Dorazte do Kaliště

Kdy: sobota 10. června od 13.00 do 17.00

Kde: Kaliště u Humpolce

Proč přijít: Den plný zážitků bude v obci Kaliště u Humpolce. Děti se mohou těšit na soutěže, odměny a losování o ceny. Na akci bude šplhací síť, aquazorbing, obří pěna, virtuální realita, koloběžky, zručnostní soutěže, střelba, peklo a knedlík a a mnoho dalšího.

