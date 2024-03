Zatopené vzpomínky, velká porce nostalgie. Poznáte ikonický kamenolom?

/VIDEO, FOTO/ Není to tak dávno, co se tam těžil kámen. Tento ikonický kamenolom patří k těm nejznámějším na Vysočině. Na břehu lomu stával vrak tatry, k vidění tam byly i takrafy. To už je ale všechno minulost. Zkuste si tipnout, o jaký lom se jedná.

Zatopený kamenolom. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Před několika lety zmizela tatra i další stroje. Zbylo zázemí pro dělníky a opuštěné dílny. V lomu přibyla voda. Pokud si nejste jisti, můžete si znovu zkusit pustit video: Zdroj: Deník/Zuzana Musilová Už víte? Pokud ne, můžete hlasovat v anketě. A podívejte se, jak hlasovali ostatní čtenáři.

Nahrává se anketa ... Pokud chcete znát správnou odpověď, mrkněte na video: Zdroj: Deník/Zuzana Musilová