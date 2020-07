Jednou za čas si uživatelé spolu s pracovníky v našem Denním stacionáři Pohodář Luka nad Jihlavou sami uvaří oběd.

Pórková polévka, kapustové karbanátky a bramborová kaše se salátem. To je výsledek splečného vaření v Pohodáři. | Foto: Radka Běhalová

Jednoho červencového dne to byla pórková polévka, kapustové karbanátky a bramborová kaše se salátem. Dle slov zúčastněných to bylo skvělé! No uvažte, nedali byste si s nimi také? A protože potrava má být i pro dušičku, natrhali si uživatelé ještě čerstvé luční kvítí před posečením ostrůvků před stacionářem.