Do hry, při které měly děti na sobě karnevalové masky, se zúčastnilo osmačtyřicet dětí. Všechny poctivě splnily všechny úkoly na třech stanovištích. U pošty, kde měl stanoviště virtuální čaroděj "Abrakadabra" musely oběhnout budovu úřadu a za domácí úkol měly vykouzlit úsměv na tváři někomu z rodiny nebo kamarádů, tím, že jim udělají něčím radost. Na dalším stanovišti na koupališti je čekalo vodnické číslo. Tedy úkol vyběhnout několikrát schody k restauraci a doma si vyzkoušet, zda se zvládnou, po sprchování teplou vodou, osmělit také studenou vodou.

Poslední stanoviště dědečka Hříbečka bylo u kostela. Na okně našly děti dózu s posledním úkolem, a to trefit se šiškou nebo klacíkem do nedalekého stromu. Dalším, opět domácím úkolem, bylo zamyslet se nad tím, co v pohádce Mrazík naučil dědeček Hříbeček Ivánka a jak to ony samy mají ve svých životech. Za každý splněný úkol si děti z připravených dóz na stanovištích mohly brát bonbóny a také si orazítkovat příslušné políčky v hrací kartě, kterou si v předstihu vyzvedly v místní prodejně. Na stejném místě pak za kartu zaplněnou razítky dostaly sladkou odměnu.

Děkujeme děvčatům z prodejny za pomoc, rodičům za doprovázení dětí, přípravu masek a dětem za aktivitu a nadšení. Těšíme se snad příští rok už opět v sokolovně. Do té doby se můžete těšit na další, tentokrát velikonoční, soutěž.

Jana Štefánková a Pavla Haklová

za kulturní a sociální výbor Městyse Rokytnice nad Rokytnou