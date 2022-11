Tentokrát se zájemci mohli vykoupat v neděli 20. listopadu od 14.00. Akci Skoč do vody směle si nenechalo ujít několik desítek zájemců. Zajímavostí je vždy přistavená mobilní sauna, ve které se mohou otužilci nahřát. Někteří toho využívají a chodí se chladit do studené vody opakovaně. I my jsme přišli, když už hlavní vlna otužilců byla z vody venku. Někteří však počkali, až bude v rybníku dostatečný prostor. Podívejte se na dozvuky akce z minulé neděle ve fotkách a videu.