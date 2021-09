Z trochu jiného soudku pak bylo divadlo, které Univerzitní centrum hostilo o uplynulém víkendu. To se pro změnu předvedli zasloužilí umělci z Třeště a za předvedené výkony sklidili ovace. Třešťský průměr (Natvrdlí, Tylovi vrazi) totiž nejsou rozhodně žádný průměr. Všichni přítomní se díky nim královsky bavili. Divadlo v Telči žije, i když je z dovozu.

Dvakrát ji museli odložit, do třetice se dočkali všeho dobrého. Taková byla premiéra klasické divadelní hry Lucerna v podání Fakultní divadelní společnosti z Brna. Univerzitní centrum Telč dlouho očekávané představení zažilo ve čtvrtek 2. září. Premiéra díla Aloise Jiráska se konala už 17. listopadu 1905 v Národním divadle. Dne 23. srpna uplynulo už 170 let od narození této významné osobnosti české literatu

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.