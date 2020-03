Výstava je veřejnou soutěží plastikových modelářů, kteří zde ukáží modely letadel, bojové techniky, lodí, dále pak výjevy z dějů zvané dioramata, figurky, a tak podobně. Vše dopodrobna a zcela věrně zhotoveno dle skutečnosti. Soudě podle účasti v minulých ročnících a současného zájmu modelářů z celé republiky, lidé uvidí 450 až 500 modelů.

Celkem se bude soutěžit v devětadvaceti kategoriích seniorů a dětí, dále se vyhlašuje čtyřiadvacet speciálních ocenění včetně dvou putovních pohárů Best of Show pro nejlepší model letadla a vojenské techniky. Návštěvíci vyberou modeláře, který získá Cenu diváků.

Na místě budou také prodejci modelů a modelářského zboží. Vzhledem k tomu, že v Jihlavě a okolí není specializovaný modelářský obchod, tak mají modeláři příležitost pro dokoupení materiálu a novinek na trhu s plastikovými modely. Doprovodným programem bude několik besed a přednášek.

Přivítáme vzácného hosta, Jitku Gruntovou. Rodačka z Brněnce bude vzpomínat na událostí v pobočce koncentračního tábora právě v Brněnci, kterou vedl Oskar Schindler. Její přednáška Oskar Schindler – fakta a mýty bude jistě ozdobou doprovodného programu. Člen našeho klubu Jaroslav Voráček bude mít přednášku o Janu Douchovi a spitfirech, na kterých létal. Zájemci se mohou zapojit do specializovaného modelářského workshopu, kde se od špičkového modeláře Vladimíra Beneše dozvědí, jak si poradit se zapeklitou americkou olivovou barvou.

Na Masarykově náměstí Klub historických vozidel z Úsobí předvede několik nákladních a štábních vozidel, včetně několika motocyklů z výzbroje nejen spojeneckých armád.

Výše uvedený program se může změniti s ohledem na epidemii koronaviru.

Pokud se někdo bude chtít zúčastnit, pak se může zaregistrovat po internetu na webu www.kpmjihlava.estranky.cz, nebo na místě od osmi do deseti hodin. Pro veřejnost bude otevřeno mezi desátou a šestnáctou hodinou.

Vstupné je padesát korun, pro návštěvníky do patnácti let dvacet korun, děti do šesti let nic neplatí.

Petr Šourek, ředitel soutěže