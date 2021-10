Oblastní charita Jihlava se ve středu 6. října 2021 opět zapojí do sbírkové akce Koláč pro hospic, kterou organizuje Diecézní charita Brno. Jedná se o sbírku na podporu hospiců. V Jihlavě úspěšně funguje pod jihlavskou Charitou již několik let mobilní hospic Bárka, který pomáhá, aby život nevyléčitelně nemocných a jejich blízkých byl o něco snazší a v domácí péči. Za fotografie děkujeme Marku Mašátovi z Oblastní charity Jihlava.

Když si ve středu 6. října koupíte koláč u speciálního stánku, podpoříte mobilní hospic Bárka při Oblastní charitě Jihlava. | Foto: se svolením Oblastní charity Jihlava

Podpořit zkvalitnění služby Bárka - domácí hospic Jihlava budou moci Jihlavané na Masarykově náměstí ve stanu Oblastní charity Jihlava od půl osmé až do čtyř odpoledne, kde za finanční příspěvek obdrží sladkou odměnu v podobě oblíbeného koláče. „Další stanoviště s koláči bude zřízeno například v Nemocnici Jihlava od sedmi ráno do tří hodin odpoledne,“ doplňuje pracovnice Bárky Markéta Brestovská. Tím však výčet stanovišť s koláči v Jihlavě nekončí. Dozvědět se informace o hospicové službě a přispět na její činnost budou mít možnost i pracovníci velkých jihlavských firem. Do dobročinné akce se zapojí i několik jihlavských velkých firem nebo Finanční úřad a Psychiatrická nemocnice Jihlava. Sladké koláčky letos napekly regionální pekárny z Jihlavska. Více informací ohledně letošního ročníku Koláče pro Bárku naleznete na odkazu www.kolacprohospic.cz.