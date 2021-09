V neděli v deseti dopoledne začne na nádvoří zámku tradiční jarmark, o hodinu později je na programu mše svatá, v jednu odpoledne vystoupí dechová kapela Sklenařinka a ve třičtvrtě na tři se předvede taneční škola Nart Dance School, kterou ve tři odpoledne vystřídá odpolední koncert kapely The Shots.

Ve Větrném Jeníkově budou od pátku 3. září do neděle 5. září slavit. Vypukne tu tradiční pouťové veselí. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který nedá vydechnout dětem ani dospělým. Přijede kašpar Kuba, zahrají kapely Bass Rock, Edmont či The Shots a utratit peníze mohou zájemci třeba na nedělním jarmarku. Níže najdete celý program.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.