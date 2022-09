V Jihlavě se ukázali v plné síle na Truck srazu v Pávově, kam přijel také Karel Stoklasa. „Jsme odpadlíci z různých klubů, kteří chtějí tuto zálibu prezentovat pro dětské úsměvy, což je to nejlepší, co můžeme udělat. A když to baví i rodiče, tak je to příjemný bonus,“ okomentoval Karel Stoklasa.