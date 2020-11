/8.10 hodin/ Z Tábora jsem vyrážela po osmé ranní a první má zastávka byla v Přibyslavi…

/9.30 – 11.30 hodin/ Patrik, 23 let, 5 měsíců z dětského domova

Schůzka s třiadvacetiletým Patrikem proběhla v jeho bytě společně s mentorem Tomášem. Pracují spolu již necelý rok a od letního kempu je z nich správná dvojka a vše běží, jak má. Tomáš je sice z Českých Budějovic, ale v kontaktu jsou pravidelně. Patrik pracuje v Přibyslavi a žije ve sdíleném firemním bytě. V životě příliš spokojený není. Přibyslav je na něj malá, nikoho tam nezná. Je zde jen kvůli práci, protože mu k ní nabídli i bydlení. Rád by se přestěhoval do města, kde vyrůstal v dětském domově a zná to tam. Na setkání jsme probírali jeho současnou situaci, práci a reálný plán se přestěhovat. Patrik má nějaké peníze ušetřené, tak to bude o dost jednodušší. Úkolem pro Patrika je připravit si na příště seznam věcí, které bude potřebovat do nového bytu a pomalu se poohlédnout po nové práci a bydlení. Jeho velkým plánem je dodělat si po dvou absolvovaných učňácích maturitu a zkusit vysokou školu se zaměřením na historii, která ho hodně baví a zajímá. Patrik své rodinné vazby udržuje, ale snaží se být nezávislý a samostatný. Já i mentor Tomáš budeme Patrikovi při jeho životních změnách nápomocní v hledání bytu i nové práce. Mým cílem je ho nasměrovat a poradit, jak si on sám může tyto věci najít. Je to hlavně jeho úkol a úsilí.

Z Přibyslavi vedly moje cesty do Havlíčkova Brodu, kde jsem měla další tři schůzky s mlaďochy.

/11.45 – 12.40 hodin/ Vašek, 22 let

S Vaškem jsme se potkali na parkovišti kousek od ubytovny, kde bydlí. Pracuje jako agenturní zaměstnanec v místní fabrice. Život na ubytovně není dobrý kvůli bezpečnosti a krádežím. „Zamykám si i batoh,“ říká k situaci Václav. V práci to také nemá úplně ideální. Ač ho práce baví, bojí se, že kvůli současným omezením přijde o hodiny a tím i o část mzdy. Museli jsme proto probrat pracovní smlouvu a řešit, zda ho v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci mohou vyhodit z ubytovny. Vašek by byl rád, kdyby se objevila nějaká nová práce i s bydlením. O to se bude za mojí pomoci snažit. Není totiž vázaný na Havlíčkův Brod a může se klidně stěhovat.

/12.45 – 13.55 hodin/ Dana, 19 let, 1,5 roku z dětského domova

S Danou se setkání odehrálo při kávě na benzínce. Řešily jsme zejména pracovní potíže, protože čerstvě přišla o zaměstnání. Vzhledem k jejím zdravotním komplikacím není jednoduché si práci sehnat. Dana se toho ale nebojí, je pracovitá, plná elánu a dál hledá nové místo prodavačky. S životem jí již tři čtvrtě roku pomáhá také mentorka Petra a skvěle jim to spolu funguje. Aktuálně Dana řeší také rodinné potíže. Zvažuje pomoc rodině s nezletilými sourozenci. Na setkání jsme probraly Daninu aktuální situaci, postup, jak s prací, s rodinou a pokecaly o věcech, které ji trápí a nejsou jednoduché.

/14.00 – 15.00 hodin/ Markéta, 18 let, 5 měsíců z dětského domova

Téměř devatenáctiletá Markéta žije v Domě na půl cesty v Havlíčkově Brodě. Vyzvedla jsem ji v její nové práci a cestou k bydlišti jsme v autě prošly aktuální život a provozní věci. Třeba, jak jí to jde v práci, zda a jaké má kamarády, jak se jí daří hospodařit a vycházet s penězi. Také ale, jak se o sebe stará a vůbec, jak se jí v Domě na půl cesty žije. Její dotazy dále směrovaly k rodinné situaci, protože jí otec dluží peníze z výživného a Markéta zvažuje trestního oznámení.

Domů do Tábora jsem dorazila kolem páté hodiny. Tam jsem se věnovala záznamům z proběhlých setkání a tomu, co jsme na nich řešili a jaké jsou následné kroky a další setkání. Také vždy v podvečer řeším přes Messenger další mlaďochy a jejich dotazy. Aktuální situace nám práci velmi ztěžuje. Už jen to, že se nemůžeme při našich schůzkách potkat v této zimě na nějakém klidném teplém místě třeba nad kávou. Osobně podstupuji i riziko nákazy, protože potkávám v jižních Čechách a na Vysočině mnoho lidí, kteří se pohybují v různých komunitách. Přesto mě má práce moc baví a naplňuje.

Přejme všem mladým lidem šťastný start do dospělosti a plno energie pro své plány, počiny a řešení stávajících složitostí. Ať současnou dobu ustojí bez velkých ztrát, pádů a kolizí. Společně to zvládneme!

Koordinátoři Začni správně (ZS) působí ve všech regionech České republiky, kde intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s korona krizí, například přišli o bydlení či zaměstnání. Ano, do obtíží se dnes může dostat kdekdo, nejen ti, kteří vyrostli v dětském domově. Těm ale v této těžké době chybí pomoc blízkých a rodiny. A právě ty po celé republice nahrazuje projekt Začni správně společnosti yourchance. Koordinátoři ZS poskytují také kontinuální podporu v pětaosmdesáti procentech dětských domovů v České republice. Projekt dále připravil a koordinuje platformu Domovy sobě!, kde domovy sdílí příklady dobré praxe a yourchance plošně nabízí nejrůznější formy podpory vychovatelům i dětem.

IVANA LONGINOVÁ