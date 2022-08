/FOTO/ - Vraťte se s námi ještě na chvíli na festival KoresponDance, mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Proměnil nejen areál žďárského zámku, ale i netradiční místa, jako je třeba továrna Tokoz, v dějiště moderního tanečního umění již po desáté. Podívejte se do galerie, jak se ve Žďáře nad Sázavou tančilo. Děkujeme za poskytnutí fotografií.

Streets of Žďár. Spojení českých a rakouských zpěváků a tance. | Foto: Dragan Dragin

Ve Žďáře se na několik dní usídlili pohyboví umělci z České republiky i ze zahraničí, aby vnesli moderní tanec i cirkus do ulic města. Jevištěm se staly prostory zámku, prostředí Piláku, ale i netradiční místa, jako podzemí či továrna Tokoz. Zapojit se mohli i zájemci z řad veřejnosti. Izraelská umělkyně Galit Liss do své choreografie zapojila seniorky z Vysočiny, děti předvedly, co se naučily na Tvořivém táboře, a kdo chtěl, mohl se zapojit do řady workshopů, které doprovázely festival jako součást doprovodného programu.