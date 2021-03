Za poslední rok přibylo pacientů, kteří mají vyrážky a další kožní neduhy v obličeji. „Kvůli nošení roušek a respirátorů je naše pleť více namáhaná,“ potvrzuje kožní lékařka jihlavské nemocnice a vedoucí Akné poradny Zuzana Nevoralová.

Rouška | Foto: Deník / Martin Divíšek

Teplo a vlhkost mohou způsobovat podráždění pokožky, a to především těm, kteří mají sklony k akné. Na to se specializuje lékařka Zuzana Nevoralová: „Epidemiologické studie v západních průmyslově vyspělých zemích odhadují prevalenci akné u adolescentů mezi 50 a 95 %. Pokud se berou v úvahu pouze střední a závažné formy, je frekvence 20–35 %. Akné je především chorobou adolescentů. V některých případech ale přetrvává nebo se objevuje nově až v dospělém věku, zejména u žen. Udává se, že ve věku 20–29 let je postiženo ještě až 64 %, ve věku 30–39 let 43 % a ve věku 40–49 let 3–5 % žen. Průměrný věk pacientů žádajících léčbu je 24 let,“ říká.