Třetí adventní neděle patřila na jihlavských Březinkách průvodu krampusáků. Krampus Fire Show Jihlava zaplnila prostor místního obchodního centra a bylo na co koukat. Za fotografie a videa děkujeme Pavlu Packovi, Zdeňku Jarošovi, Tomáši Klčovi a Petru Nutilovi.

Krampus fire show v Jihlavě 2023. | Video: Tomáš Klčo

Zřejmě všechny mile překvapil velkolepý andělský nástup. A proč andělský? Protože byla třetí adventní neděle a k příchodu Vánoc andělé patří. Show v rukou skupiny Krampus Vysočina má vždy charitativní podtext. Tentokrát se pomáhalo Sabince z Velkého Meziříčí, které akce pomůže s pořízením speciální ortézy. Ta se vyrábí v cizině a stojí 150 tisíc korun.

Zdroj: se souhlasem Krampus Vysočina

Organizátoři nechali vyrobit dresy Dukly Jihlava, které se dražily. A v dražbě byla i speciální edice oblečení Krampus Vysočina. „Ozvali se i další rodiče, kteří mají doma děti s nějakým hendikepem. Proto chceme na příští rok zařadit do programu pomoc Karolínce s DMO, Honzíkovi z Velkého Meziříčí a také Tomáškovi, Leontýnce a Domče,“ popsal vedoucí Krampus Vysočina Petr Jelínek.

Většina rehabilitací a pomůcek stojí hodně peněz, ale s jejich pomocí děti dělají obrovské pokroky. Jak říkají organizátoři, být krampusákem nemůže každý. Je to velká zodpovědnost, tvrdá práce a časté jsou výjezdy nejen po celé republice. Krampus Vysočina si však vychovává své nástupce už od útlého mládí. „Máme v týmu i děti, které zapojujeme do všech činností, do kreativní tvorby, výroby kostýmů a učíme je týmové práci. Podílí se na dobročinnosti a se vším pomáhají,“ ocenil Jelínek s tím, že dospělí chtějí jít dětem příkladem.

A kdo se ukrývá pod maskami krampusáků? Jsou to lidé různých profesí, od učitelů přes manažery, podnikatele, umělce, řidiče, zdravotníky, psychology či elektrikáře.

Jihlavskou doprovodnou show obstaralo Hitrádio Vysočina se svým programem a na zdaru akce měly velký podíl všechny zúčastněné skupiny. A bylo jich opravdu hodně. Jmenovitě Dragon Krampus Český Krumlov, Krampus Rebels, Novus Origo, Krampas X Vyšší Brod, Čerti Tasov, Synové Bouře, Čerti Krahulčí, Čerti Tábor, Pekelníci z Vlašimi a domácí Krampus Vysočina. Organizátoři spolupracují i s dalšími skupinami, mezi které patří Krampus Vodňany, Ruhstorfer Rottdeifen, Tiafabegga Feiadeifen, RockFire, Wuide Deifl Inc., Démoni.cz, Eligor Krampus, Zeiselmauer Teifl´n, L-Toen Underground Devils.

"Také děkujeme firmám, které nás podporují. Nejvíce nám v dobročinných akcích pomáhá Kerouš - půjčovna nářadí. Dělají to srdcem," dodal Jelínek.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová