Po dlouhé době se naše rodinka vydala na výlet. Naše první cesta směřovala na Malou Hlubokou - na zámek do Českého Rudolce. Malá Hluboká nás mile překvapila. Zatím je v rekonstrukci, ale i přesto je možné se objednat na prohlídku a toto zajímavé místo navštívit s průvodcem. Těmito slovy začala vyprávění Michaela Slatinská, která nám zaslala fotky i s průvodním textem. Děkujeme.

Slavonice a Český Rudolec. I kousek od domova je možné zažít báječný den. | Foto: Michaela Slatinská

Dále jsme se jeli podívat do Slavonic do Muzea 20. století. To určitě stojí za návštěvu. Rovnou jsme si prošli náměstí ve Slavonicích a na vše skoukli z věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. A náš výlet jsme zakončili v Pevnostním areálu Slavonice. I kousek od domova se dají strávit krásné chvíle s rodinou a můžete se dozvědět spoustu zajímavých věcí. My tenhle kout naší země určitě všem moc doporučujeme navštívit.