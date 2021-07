Krásné kostýmy, vtipné dialogy a poutavý příběh. To bylo lákadlem na Roštejně

Speciální divadelní prohlídky Se zlatou růží v erbu se uskutečnily na hradě Roštejn o uplynulém prodlouženém víkendu. Po tři dny v termínu od 3. do 5. července se lidé mohli vrátit do poloviny 14. století a zažít setkání s urozeným pánem Jindřichem z Hradce, s jeho bratry Oldřichem a Heřmanem. To vše v podání divadelního souboru Karla Čapka z Třeště. Za fotografie děkujeme Veronice Solařové.

Divadelní soubor Karla Čapka obsadil na tři dny hrad Roštejn se svými úspěšnými divadelními prohlídkami. Všechny byly plně obsazené. | Foto: Veronika Solařová