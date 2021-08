Krásné koupání. To nabízí Malý pařezitý rybník. Mrknout můžete i na kapličku

Asi kilometr severně od Řídelova se nachází méně slavný brácha Velkého pařezitého rybníka v Řásné. A to Malý pařezitý rybník. I ten ovšem nabízí krásné koupání v každou roční dobu. Za fotografie děkujeme Heleně Pryclové, která se kolem rybníka nedávno procházela. A došla i do Řídelova, kde nahlédla do nově vysvěcené kaple svaté Anny.

Malý pařezitý rybník asi kilometr od Řídelova nabízí celoročně krásné koupání. Kdo se chce projít, může se jít kouknout na novou kapličku do Řídelova. | Foto: Helena Pryclová