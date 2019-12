První akcí je tradiční Kufrování v Brtnici, které se uskuteční 27. prosince. Orientační běhy ve městech mají velkou budoucnost, protože nenasytný kůrovec pracuje rychleji než kresliči map. Ale nebuďme z toho smutní. Orientační běh malebnou zimní Brtnicí nám může odhalit tajemná zákoutí a umožnit nečekaná setkání.

Na trasu se můžete vydat od 10 hodin. Konec závodu i procházek je ve 14 hodin. Organizátoři vám zapůjčí buzolu, v teple a suchu uschovají svršky a osobní věci. Po návratu si budete moci dát horký čaj, kávu či dokonce čistou vodu. Na startu obdržíte jednu mapu, ať jste sportovec, který si to chce zaběhnout sám, nebo rodina, jež se jde projít v houfu. Za to vše zaplatíte startovné ve výši 40 korun. Pro zájemce bude připravena zajímavost, které se říká fotocesta. Co že to je? Přijeďte do Brtnice a uvidíte!

Za Novoměstským kufrováním vyrazíte pochopitelně do Nového Města na Moravě, a to 29. prosince. Podobně jako v Brtnici vás čeká pobíhání nebo procházky zimním městem, které se vám tak ukáže z trochu jiné perspektivy, než jste zvyklí. Každopádně vás na konci čeká pořádný hrnek s voňavým bylinkovým čajem, připraveným z bylin sbíraných na lukách Žďárských vrchů. Kdo by si tuto krásnou představu nechal vzít? Neváhejte a přijeďte za námi.

Start i cíl je v Horáckém muzeu. Trasy budou připravené pro začátečníky, rodiny s dětmi i pro zdatnější běžce, zájemcům zapůjčíme buzolu a změříme čas. Startovné je tentokrát pouhých 30 korun a vodu vám určitě podají také.

Poslední letošní akcí Chaloupek je kulaté Krátecké kufrování. Milovníci Žďárských vrchů se v malebné vísce Krátká u Sněžného sejdou již podesáté! Po dosud zelených kopcích se budete moci proběhnout v pondělí 30. prosince. Startovné je tentokrát 60 korun, ale oproti předchozím velmi spartánským akcím se bude v podstatě jednat o lukulské hody.

Považte! Až si odběhnete nebo projdete vytýčenou trasu, obdržíte talíř vydatné polévky, punč, čaj, šťávu a jako pozvánku i plánek naučné stezky po Krátké s příběhy. Jak organizátoři uvádějí, lepší nabídku k smysluplnému zakončení roku těžko dostanete.

Jan Uher, Chaloupky